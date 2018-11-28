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На шахте в Якутии произошло обрушение горной породы 

Говорит Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
По предварительным данным, под завалами оказался один человек. Информации о его состоянии пока нет.
Как передаёт РИА Новости, инцидент произошёл на шахте «Денисовская». В момент ЧП под землёй находились 55 рабочих.
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Происшествия , Республика Саха (Якутия)
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