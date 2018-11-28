На шахте в Якутии произошло обрушение горной породы

По предварительным данным, под завалами оказался один человек. Информации о его состоянии пока нет.

Как передаёт РИА Новости, инцидент произошёл на шахте «Денисовская». В момент ЧП под землёй находились 55 рабочих.