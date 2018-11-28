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Все задержанные украинские моряки арестованы 

360tv.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Киевский суд Симферополя арестовал до 25 января всех моряков, задержанных при нарушении госграницы России на кораблях ВМС Украины. Об этом сообщил корреспондент «360».
Согласно решению судьи, под стражу взяты командир буксир «Яны Капу» Олег Мельничук и бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, сотрудник СБУ Андрей Драч, а также моряки Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.
Накануне, 27 ноября, были арестованы 15 из 24 украинцев с трех задержанных кораблей. 12 человек, включая командира бронекатера «Бердянск» Романа Мокряка, арестовал Киевский районный суд в Симферополе, троих раненых городской суд Керчи. Пострадавших отправят в СИЗО после выписки из больницы.
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Андрей Шевченко , Олег Мельничук , Денис Гриценко , СБУ , ФСИН , Происшествия , Симферополь
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