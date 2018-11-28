Капитанов задержанных в Крыму кораблей арестовали на 2 месяца

Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января командира дивизиона ВМСУ, капитана 2 ранга Дениса Гриценко, задержанного на бронекатере «Бердянск», и командира бронекатера «Никополь» Богдана Небылицу.

Оба украинских военнослужащих были задержаны 25 ноября во время столкновения кораблей ВМС Украины с российскими пограничниками в Керченском проливе.

В среду суд рассматривает ходатайство об аресте девяти украинских офицеров. Все они обвиняются в незаконном пересечении российской государственной границы.

Также стало известно, что суд поместил под стражу еще одного капитана — Олега Мельничука. Он руководил буксиром "Яны Капу". Ему предъявлено обвинение в нарушении госграницы РФ в Керченском проливе.

Всего во время инцидента в Керченском проливе были задержаны 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и арестованы заочно. Ходатайство об аресте 12 моряков суд рассмотрел накануне.