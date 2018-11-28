Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Капитанов задержанных в Крыму кораблей арестовали на 2 месяца 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Киевский районный суд Симферополя арестовал до 25 января командира дивизиона ВМСУ, капитана 2 ранга Дениса Гриценко, задержанного на бронекатере «Бердянск», и командира бронекатера «Никополь» Богдана Небылицу.
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление в суде
Оба украинских военнослужащих были задержаны 25 ноября во время столкновения кораблей ВМС Украины с российскими пограничниками в Керченском проливе.
В среду суд рассматривает ходатайство об аресте девяти украинских офицеров. Все они обвиняются в незаконном пересечении российской государственной границы.
Также стало известно, что суд поместил под стражу еще одного капитана — Олега Мельничука. Он руководил буксиром "Яны Капу". Ему предъявлено обвинение в нарушении госграницы РФ в Керченском проливе.
Всего во время инцидента в Керченском проливе были задержаны 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и арестованы заочно. Ходатайство об аресте 12 моряков суд рассмотрел накануне.
Комментарии72
Происшествия , Республика Крым , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко обратился с просьбой к Трампу243
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление289
Путин рассказал, что будет после его ухода
Кремль объяснился за «отказ» говорить с Порошенко
Путин заявил о «продажности» Киева
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение