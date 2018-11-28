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В МВД назвали ложными сообщения о минировании ряда ТЦ в Москве 

RT на русском + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В ГУ МВД по Москве сообщили, что все сообщения о минировании торговых центров в столице не подтвердились. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы главка.
«Все торговые центры проверены, ничего не обнаружено. Сообщения оказались ложными», — заявили в МВД.
Ранее сообщалось, что после поступления звонков с угрозами в Москве эвакуировали посетителей и персонал 12 крупных торговых центов и одного вокзала.
В столичных экстренных службах позднее заявили, что анонимные звонки поступили из-за рубежа.
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МВД , ИТАР-ТАСС , Происшествия , Москва
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