В МВД назвали ложными сообщения о минировании ряда ТЦ в Москве

ГУ МВД по Москве сообщили, что все сообщения о минировании торговых центров в столице не подтвердились. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы главка.

«Все торговые центры проверены, ничего не обнаружено. Сообщения оказались ложными», — заявили в МВД.

Ранее сообщалось, что после поступления звонков с угрозами в Москве эвакуировали посетителей и персонал 12 крупных торговых центов и одного вокзала.

В столичных экстренных службах позднее заявили, что анонимные звонки поступили из-за рубежа.