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Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление в суде 

Рамблер + ещё 2 1 час назад
Сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч, задержанный 25 ноября в Керченском проливе, заявил в суде, что не имел умысла нарушать законы и границы России.
«Я не имел умысел нарушать законы Российской Федерации по пересечению границы. Я узнал, когда уже зашли в воды Российской Федерации, когда начался обмен радиоэфиром. Только тогда узнал. Я не имел прямого умысла или какой-то агрессии создавать», — передает слова сотрудника СБУ РИА «Новости».
ФСБ считает Драча одним из тех, кто координировал действия украинских кораблей в Керченском проливе. Ему предъявлено обвинение в незаконном пересечении государственной границы РФ, следствие ходатайствует об избрании ему меры пресечения в виде ареста на 2 месяца.
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Ранее президент России Владимир Путин назвал присутствие сотрудников СБУ среди членов экипажа кораблей украинских ВМС «явными признаками заготовленной заранее провокации».
Комментарии155
Владимир Путин , ФСБ , СБУ , Происшествия , Украина , Республика Крым
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