Эксперты определили причину катастрофы индонезийского Boeing 737

Разбившийся Boeing 737 не был готов к рейсу еще в прошлом полете. Следствие винит в катастрофе слишком «умную» систему, призванную ее как раз предотвращать.

Экипаж разбившегося у берегов Индонезии лайнера Boeing 737 MAX 8 боролся за его управляемость с первых минут полета до падения в море. Об этом свидетельствуют данные бортовых самописцев, рассказали в среду в национальном комитете по безопасности на транспорте Индонезии, сообщает CNN

При этом эксперты не могут понять, почему пилоты не предприняли процедуры, аналогичные тем, что были сделаны другим экипажем во время полета накануне. Расшифровка данных показала, что во время рокового полета экипаж

более двадцати раз предотвращал опускание носа самолета, которое вызывала автоматическая система, установленная на этом новом типе самолета.

Эта система автоматически опускает нос самолета вниз, если считает, что он задран слишком высоко и таким образом предотвращает сваливание — резкое падение подъемной силы из-за срыва потока. По мнению экспертов, эта система получала неверные данные с датчиков и пыталась предотвратить опасную конфигурацию, которой на самом деле не было.

Первый раз пилоты попытались помешать этой системе опустить нос спустя две минуты после взлета, а потом еще раз за разом, пока лайнер не рухнул в море. Речь идет о системе MCAS (maneuvering characteristics augmentation system), к которой у многих пилотов в мире теперь возникло очень много вопросов.

Известно, что эта система присутствует только на самолетах Boeing 737-8 и -9, на прежних версиях ее не устанавливали. Лишь после случившейся катастрофы американский производитель Boeing выпустил бюллетень для авиакомпаний, информирующий о принципах работы системы, в текущей версии руководства по летной эксплуатации приводилась лишь расшифровка аббревиатуры MCAS, никакой другой информации не было.

«Все соответствует гипотезе, что была проблема с системой MCAS», — считает профессор аэронавтики Массачусетского технологического института Джон Хансман.

По словам авиационного эксперта Дэвида Суси, ситуация, в которую попал самолет благодаря указанной системе, делала вмешательство пилотов «невозможным».

«Тот факт, что они боролись с системой MCAS много раз, означает, что сценарий спасения был невероятным», — считает он.

Как выяснилось, в ходе прошлого полета другой экипаж просто вырубил эту систему и взял самолет в ручное управление.

В своем заявлении накануне Boeing отметил, что в компании не будут комментировать катастрофу пока идет расследование, и уточнили, что «соответствующая реакция экипажа на самопроизвольное выравнивание, независимо от причины, содержится в существующих процедурах».

Теперь эксперты сосредоточатся на работе датчиков угла атаки, ошибочность работы которых могла привести к катастрофе. Однако уже известно, что один из этих датчиков был заменен после предпоследнего полета с Бали в Джакарту после того, как была выявлена его неисправность.

На пресс-конференции в среду эксперты сообщили, что самолет не был готов к рейсу еще во время предыдущего полета, как и в день трагедии, и должен был вернуться на Бали. Следствию только предстоит найти голосовой самописец, который может пролить свет на действия экипажа.

Пассажирский самолет Boeing-737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air потерпел крушение над морем у западного побережья острова Ява вскоре после вылета из Джакарты в Панкалпинанг 29 октября.

В ЧП погибли все находившиеся на борту 189 человек (181 пассажир и восемь членов экипажа), в их числе работники Минфина Индонезии, сотрудники национального совета по аудиту, члены регионального народного представительства провинции Банка-Белитунг и один иностранец — профессиональный велогонщик из Италии Андреа Манфреди.

По словам пресс-секретаря службы воздушной навигации Индонезии Йоханеса Сирайта, судно поднялось в воздух в 6:20 по местному времени (2:20 мск) и спустя 13 минут пропало с радаров. До того, как самолет перестал выходить на связь, экипаж запросил разрешения вернуться на авиабазу. Сайт FlightRadar24 указывает, что первые неполадки на борту Boeing 737 были зафиксированы уже через две минуты после взлета, когда он поднялся на высоту 610 метров. В последний раз перед падением отметка о высоте воздушного судна составляла 1113 м, скорость 345 узлов, в этот момент лайнер находился на удалении 15 км от индонезийского берега.

Это первая катастрофа самолета серии MAX 8 и крупнейшая по числу жертв среди Boeing 737.

Потерпевший крушение борт был совсем новым, он совершил первый полет лишь 30 июля текущего года. Его налет составлял всего 800 часов.

MAX 8 — самый продаваемый самолет в истории Boeing. Число заказов на такие лайнеры уже превысило 4500 единиц по всему миру. Согласно данным производителя, среди покупателей самолетов MAX нового поколения — крупнейшие авиакомпании мира, в том числе и российские.

Первые обломки фюзеляжа были обнаружены проплывавшими около места падения самолета моряками менее чем через час после катастрофы. К следующему дню водолазы нашли 10 тел. 31 октября был поднят на поверхность один из «черных ящиков». Также были обнаружены корпус лайнера и один из его двигателей.

Один из самых опытных спасателей 48-летний Сиачруоа Анто погиб при погружении из-за резкой декомпрессии.

В 2014 году он принимал участие в поисках останков самолета компании Air Asia, а за неделю до своей кончины спасал людей после землетрясения на острове Сулавеси.