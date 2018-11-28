Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Суд арестовал ещё одного украинского моряка 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: Снимок с видео / ЦОС ФСБ / ТАСС
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу ещё одного украинского моряка, задержанного при нарушении границы РФ в Керченском проливе.
Арестованный Андрей Драч сказал, что не понимал, куда отправляется судно и обо всем узнал только на месте. В заключении он проведёт два месяца.
Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 задержанных военнослужащих ВМС Украины, корабли которых нарушили границу РФ.
25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, писал News.ru. Суда проникли во временно закрытую РФ акваторию Азовского моря и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и проигнорировали законные требования российской береговой охраны. Подобные действия привели к силовому задержанию украинских кораблей.
ФСБ РФ назвала действия судов ВМС Украины «преднамеренной провокацией».
News.ru: последние новости
Эксперты рассказали подробности крушения нового Boeing 737 Max Протестующие заблокировали КПП на границе Украины и Польши Писатель Елизаров опроверг попытку самоубийства
ФСБ , Происшествия , Симферополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Задержанный в Крыму сотрудник СБУ сделал заявление158
Путин рассказал, что будет после его ухода357
Путин прокомментировал инцидент в Черном море360
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину362
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день55
Видео
02:18
Путин прокомментировал инцидент в Черном море
Политика
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
04:08
Новая канатная дорога в Москве сломалась на второй день
Новости Москвы
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение