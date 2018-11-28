Суд арестовал ещё одного украинского моряка

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу ещё одного украинского моряка, задержанного при нарушении границы РФ в Керченском проливе.

Арестованный Андрей Драч сказал, что не понимал, куда отправляется судно и обо всем узнал только на месте. В заключении он проведёт два месяца.

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 задержанных военнослужащих ВМС Украины, корабли которых нарушили границу РФ.

25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили государственную границу России, писал News.ru. Суда проникли во временно закрытую РФ акваторию Азовского моря и направились к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали и проигнорировали законные требования российской береговой охраны. Подобные действия привели к силовому задержанию украинских кораблей.