Звонки с информацией о бомбах в московских ТЦ, начавшие поступать 28 ноября, были совершены из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Правоохранители выясняют, из какой именно страны звонят «телефонные террористы».
В среду, 28 ноября, экстренным службам поступили сообщения о минировании более десяти торговых центров в Москве. СМИ писали об эвакуации посетителей и сотрудников «Капитолия», «Европейского», ТЦ «Город», «Мегаполиса», «Цветного», «Горбушкина двора», «Звездочки», «Вивы», «Атриума», «Электроники на Пресне», «Мозаики», ТЦ «Хорошо» и ТЦ «Гагаринский».
По данным ТАСС, к 14:22 были эвакуированы пять тысяч человек из 15 ТЦ. Все здания оцеплены, их проверяют кинологи.
Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что анонимные звонки в полиции считают хулиганством.