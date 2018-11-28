Московские ТЦ «заминировали» из-за рубежа

Звонки с информацией о бомбах в московских ТЦ, начавшие поступать 28 ноября, были совершены из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

Правоохранители выясняют, из какой именно страны звонят «телефонные террористы».

В среду, 28 ноября, экстренным службам поступили сообщения о минировании более десяти торговых центров в Москве. СМИ писали об эвакуации посетителей и сотрудников «Капитолия», «Европейского», ТЦ «Город», «Мегаполиса», «Цветного», «Горбушкина двора», «Звездочки», «Вивы», «Атриума», «Электроники на Пресне», «Мозаики», ТЦ «Хорошо» и ТЦ «Гагаринский».

По данным ТАСС, к 14:22 были эвакуированы пять тысяч человек из 15 ТЦ. Все здания оцеплены, их проверяют кинологи.