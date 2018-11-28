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Московские ТЦ «заминировали» из-за рубежа 

Рамблер + ещё 2 46 минут назад
Фото: ТАСС
Звонки с информацией о бомбах в московских ТЦ, начавшие поступать 28 ноября, были совершены из-за рубежа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
Правоохранители выясняют, из какой именно страны звонят «телефонные террористы».
В среду, 28 ноября, экстренным службам поступили сообщения о минировании более десяти торговых центров в Москве. СМИ писали об эвакуации посетителей и сотрудников «Капитолия», «Европейского», ТЦ «Город», «Мегаполиса», «Цветного», «Горбушкина двора», «Звездочки», «Вивы», «Атриума», «Электроники на Пресне», «Мозаики», ТЦ «Хорошо» и ТЦ «Гагаринский».
По данным ТАСС, к 14:22 были эвакуированы пять тысяч человек из 15 ТЦ. Все здания оцеплены, их проверяют кинологи.
Источник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что анонимные звонки в полиции считают хулиганством.
МВД , ИТАР-ТАСС , Происшествия
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