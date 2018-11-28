Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Белоруссии казнили двух «черных риелторов» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: court.gov.by/
В Белоруссии был исполнен смертный приговор в отношении фигурантов дела о «черных риелторах». Об этом в среду, 28 ноября, родственники осужденных сообщили правозащитнику Андрею Полуду, говорится на официальном сайте правозащитного центра «Весна».
Семен Бережной и Игорь Гершанков были признаны виновными в совершении шести убийств и подготовке одного, а также в мошенничестве, похищении и других преступлениях. 21 июля 2017 года Могилевский областной суд приговорил их к высшей мере наказания — расстрелу.
Группа «черных риелторов» в составе четырех человек функционировала на территории Могилевской области с 2009 по 2015 годы. По материалам дела, преступники уговаривали местных жителей продать или разменять жилье, а затем убивали, закапывая некоторых живьем.
Двоих других участников группировки, Татьяну Гершанкову и Бориса Колесникова, суд приговорил к 24 и 22 годам лишения свободы соответственно. Было установлено, что преступники получили около двух миллиардов неденоминированных белорусских рублей (шесть миллионов российских рублей).
Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, где действует смертная казнь. В соответствии с уголовным кодексом республики, смертные приговоры могут быть вынесены за особо тяжкие преступления, в частности, за применение оружия массового поражения, развязывание войны, геноцид, международный терроризм, убийство, захват власти, теракт, убийство сотрудника внутренних органов или государственную измену. Казнь может быть назначена только мужчинам в возрасте от 18 до 65 лет и производится путем расстрела.
Последние новости
В Москве началась новая волна сообщений о массовых минированиях ТЦ Путин определил судьбу самозанятых россиян Константинополь распустит предстоятелей православных церквей в Западной Европе
Комментарии1
Борис Колесников , Семен Бережной , Происшествия , В мире , СНГ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину460
Путин прокомментировал инцидент в Черном море59
В Керчь перебросили новейшее оружие России744
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»109
Сына Лужкова обвинили в захвате квартиры Шуры10
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
10:23
Путин рассказал о сделке с Турцией по С-400
Политика Армия
01:27
В Москву придут январские морозы
Погода Новости Москвы
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение