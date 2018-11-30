Река вышла из берегов и затопила поселки в Краснодарском крае

Краснодарском крае из-за сильных дождей река вышла из берегов и смыла несколько поселков.

Мощный поток воды, грязи и камней сошел на горные поселки Краснодарского края.

Ночью, когда люди еще спали, переполненный проливными дождями ручей в регионе вышел из берегов. Ледяная вода залила дворы и дома, разрушила дорогу. В Лазаревском районе сразу три села, а это четыре сотни человек, оказались отрезаны от внешнего мира.

«Часа в четыре, наверное, ночи оно все хлынуло сюда уже полностью пошло. А как спасались… Соседка на второй этаж в чем была выскочила. У меня на подъеме чуть-чуть дом. Меня не затопило. Хорошего мало», — рассказал житель села Татьяновка Николай Букреев.

Люди остались без света и тепла. Те, чьи дома находятся в низине, спасались на крышах. Помощь жителям этих сел пришла только спустя несколько часов.

Почти сутки дорожные службы прочищали сточные трубы, выгоняли стоявшую во дворах воду. Только к вечеру рабочим удалось восстановить движение на трассе и лишь по одной полосе.

Сегодня, 30 ноября, будут укреплять бетоном дорожное полотно и очищать русла ближайших рек и ручьев, чтобы происшествие не повторилось.