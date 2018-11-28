Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Число эвакуированных ТЦ в Москве возросло до 12 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
После звонков с угрозой минирования эвакуированы посетители и персонал уже 12 крупных торговых центров и одного вокзала в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.
«Эвакуация проводится из торговых центров «Город», «Горбушкин двор», Вива», «Атриум», «Звездочка», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Звезда», «Капитолий», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо», — сказал представитель экстренных служб.
По его словам, эвакуация также проводится на Киевском вокзале.
Ранее сообщалось о пяти эвакуированных ТЦ.
RT на русском: последние новости
Bloomberg сообщило о неисправности датчиков индонезийского борта Lion Air На границе Украины и Польши протестующие заблокировали пункт пропуска Аствацатуров опроверг сообщения о госпитализации писателя Михаила Елизарова
Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину210
В Керчь перебросили новейшее оружие России481
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»91
Poseidon заметили у Керченского пролива41
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида37
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
00:40
Украина попросила США о военной базе
В мире Армия
20:01
«Практически умерла»: почему нет веры в «скорую»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение