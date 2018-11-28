Число эвакуированных ТЦ в Москве возросло до 12

После звонков с угрозой минирования эвакуированы посетители и персонал уже 12 крупных торговых центров и одного вокзала в Москве . Об этом сообщает РИА Новости.

«Эвакуация проводится из торговых центров «Город», «Горбушкин двор», Вива», «Атриум», «Звездочка», «Цветной», «Электроника на Пресне», «Звезда», «Капитолий», «Гагаринский», «Мегаполис» и «Хорошо», — сказал представитель экстренных служб.

По его словам, эвакуация также проводится на Киевском вокзале.

Ранее сообщалось о пяти эвакуированных ТЦ.