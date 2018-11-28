В квартире на юге Москвы нашли мумию мужчины

Обнаружено тело мужчины, пролежавшее более года в квартире на юге Москвы , по данному факту следователи проводят проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по городу Москве Юлия Иванова

"Следственными органами главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 ноября 2018 года в квартире одного из жилых домов на юге Москвы мумифицированного тела мужчины", — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что при осмотре места происшествия не было обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. Предполагается, что смерть наступила более одного года назад.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.