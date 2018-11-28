Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В квартире на юге Москвы нашли мумию мужчины 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обнаружено тело мужчины, пролежавшее более года в квартире на юге Москвы, по данному факту следователи проводят проверку, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК России по городу Москве Юлия Иванова.
"Следственными органами главного следственного управления следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка по факту обнаружения 27 ноября 2018 года в квартире одного из жилых домов на юге Москвы мумифицированного тела мужчины", — говорится в сообщении.
В сообщении добавляется, что при осмотре места происшествия не было обнаружено видимых следов, свидетельствующих о криминальном характере смерти. Предполагается, что смерть наступила более одного года назад.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.
Последние новости
В Германии придумали, как наказать Москву за Керченский пролив Украинский генерал заявил, что Киев подставил своих моряков В США обвинили российские СМИ в том, что они говорят правду
Юлий Иванов , СКР , Происшествия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину220
В Керчь перебросили новейшее оружие России484
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»91
Poseidon заметили у Керченского пролива40
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида41
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
01:04
Американку арестовали за сладкую вату
Происшествия В мире
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
00:40
Украина попросила США о военной базе
В мире Армия
20:01
«Практически умерла»: почему нет веры в «скорую»
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение