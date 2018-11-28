Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Писатель Михаил Елизаров попал в больницу после попытки суицида 

Мир24 + ещё 1 49 минут назад
Писатель и музыкант Михаил Елизаров госпитализирован после попытки свести счеты с жизнью в своей московской квартире, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В столичную больницу доставлен 45-летний Михаил Елизаров. По словам пациента, он попытался покончить с собой в своей квартире на улице Ясеневая. На данный момент писатель находится в отделении токсикореанимации», — сказал собеседник агентства.
Михаил Елизаров является автором сборника «Ногти» и романов «Мультики» и «Библиотекарь». За последний в 2008 году он получил литературную премию «Русский букер». Кроме того, Елизаров исполняет песни собственного сочинения, записал десять студийных и несколько концертных альбомов.
Мир24: последние новости
Черный ящик самолета Lion Air записал «фатальную борьбу между человеком и машиной» Два канадца умерли в результате нападения медведя Страшное приключение: американец полетал на дельтаплане без страховки
Михаил Елизаров , МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину77
В Керчь перебросили новейшее оружие России350
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»82
Poseidon заметили у Керченского пролива39
Киев обвинили в «подставе» моряков
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили новейшее оружие России
Армия Оружие
02:30
Писатель Елизаров госпитализирован после попытки суицида
Происшествия
00:27
Песков ответил на вопрос о встрече Путина и Трампа
Политика
00:26
В Москве эвакуировали четыре ТЦ
Происшествия
00:40
Украина попросила США о военной базе
В мире Армия
20:01
«Практически умерла»: почему нет веры в «скорую»
Происшествия Статьи
03:14
В Нижнем Тагиле ребёнок снегом потушил Вечный огонь
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение