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Писатель Михаил Елизаров попал в больницу после попытки суицида 

Мир24 24 минуты назад
Фото: ТАСС
Писатель и музыкант Михаил Елизаров госпитализирован после попытки свести счеты с жизнью в своей московской квартире, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«В столичную больницу доставлен 45-летний Михаил Елизаров. По словам пациента, он попытался покончить с собой в своей квартире на улице Ясеневая. На данный момент писатель находится в отделении токсикореанимации», — сказал собеседник агентства.
Михаил Елизаров является автором сборника «Ногти» и романов «Мультики» и «Библиотекарь». За последний в 2008 году он получил литературную премию «Русский букер». Кроме того, Елизаров исполняет песни собственного сочинения, записал десять студийных и несколько концертных альбомов.
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Михаил Елизаров , МВД , АГН "Москва" , Происшествия
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