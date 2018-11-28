Писатель Михаил Елизаров попал в больницу после попытки суицида

«В столичную больницу доставлен 45-летний Михаил Елизаров. По словам пациента, он попытался покончить с собой в своей квартире на улице Ясеневая. На данный момент писатель находится в отделении токсикореанимации», — сказал собеседник агентства.

Михаил Елизаров является автором сборника «Ногти» и романов «Мультики» и «Библиотекарь». За последний в 2008 году он получил литературную премию «Русский букер». Кроме того, Елизаров исполняет песни собственного сочинения, записал десять студийных и несколько концертных альбомов.