Задержанных в Керченском проливе украинских офицеров переводят в СИЗО Москвы

Уполномоченный по правам человека в Республике Крым Людмила Лубина сообщила, что украинских морских офицеров, задержанных в районе Керченского пролива 25 ноября и арестованных судом Симферополя на два месяца, переводят в СИЗО Москвы, передает ТАСС

"Командный состав переводят в Москву. Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей, которые будут вести их дела", — сказала Лубина.

Ранее суд в Крыму арестовал всех военнослужащих ВМС Украины, которые были задержаны во время нарушения государственной границы России в Керченском проливе.