В Москве эвакуировали четыре ТЦ

В среду, 28 ноября, экстренным службам поступили сообщения о минировании сразу десяти торговых центров в Москве . Об этом сообщает Telegram-канал Mash. При этом источники в правоохранительных органах сообщают о проведении эвакуации в четырех ТЦ.

По данным канала, началась эвакуация посетителей и сотрудников «Капитолия» (Шереметьевская улица), «Европейского», лефортовского ТЦ «Город», «Мегаполиса» (проспект Андропова), «Цветного», «Горбушкина двора» и «Звездочки» (Таганская площадь).

Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что полиции поступили сообщения о «бомбах» в четырех торговых центрах: «Город», «Горбушкин двор», «Вива» на улице Поляны и «Атриум» на улице Земляной Вал.

Ко всем четырем ТЦ направили экстренные службы. Правоохранители проверяют информацию об угрозах взрыва.

Mash отмечает, что все сообщения о минировании поступили полиции в течение двух минут.

Накануне, 27 ноября, аноним сообщил об угрозе взрыва в торговом центре, расположенном на Профсоюзной улице Москвы. Людей из ТЦ эвакуировали, но специалисты не нашли в здании взрывных устройств или подозрительных предметов.