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В Москве эвакуировали четыре ТЦ 

Рамблер 40 минут назад
Фото: РИА Новости
В среду, 28 ноября, экстренным службам поступили сообщения о минировании сразу десяти торговых центров в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. При этом источники в правоохранительных органах сообщают о проведении эвакуации в четырех ТЦ.
По данным канала, началась эвакуация посетителей и сотрудников «Капитолия» (Шереметьевская улица), «Европейского», лефортовского ТЦ «Город», «Мегаполиса» (проспект Андропова), «Цветного», «Горбушкина двора» и «Звездочки» (Таганская площадь).
Источник агентства «Москва» в правоохранительных органах заявил, что полиции поступили сообщения о «бомбах» в четырех торговых центрах: «Город», «Горбушкин двор», «Вива» на улице Поляны и «Атриум» на улице Земляной Вал.
Ко всем четырем ТЦ направили экстренные службы. Правоохранители проверяют информацию об угрозах взрыва.
Mash отмечает, что все сообщения о минировании поступили полиции в течение двух минут.
Накануне, 27 ноября, аноним сообщил об угрозе взрыва в торговом центре, расположенном на Профсоюзной улице Москвы. Людей из ТЦ эвакуировали, но специалисты не нашли в здании взрывных устройств или подозрительных предметов.
Комментарии
МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Москва
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