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Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину
Пока вы спали: Военное положение раскололо Украину

Два отделения Альфа-банка подожгли во Львове 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 55 минут назад
Фото: РИА Новости
Два отделения российского Альфа-банка попытались поджечь в ночь на среду во Львове, сообщили в пресс-службе областной полиции.
«28 ноября около 03.00 в полицию поступило сообщение о пожаре в банковском учреждении, расположенном на улице Политехнической во Львове. Около 03.30 в полицию поступило еще одно сообщение о пожаре в банковском учреждении», — отметили в ведомстве.
Там сообщили, что неизвестные, «повредив витрину, бросили в помещение бутылку с зажигательной смесью, в результате произошло возгорание», передает ТАСС.
Пожары были локализованы. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Согласно украинскому законодательству, наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до 10 лет.
С января 2017 года украинские радикалы объявили «войну» дочерним отделениям российских банков на Украине, требуя от отозвать у них лицензии и принять закон о запрете их работы на Украине.
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Комментарии1
Альфа-банк , ИТАР-ТАСС , Происшествия , В мире , Украина , Львов
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