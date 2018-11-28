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Неизвестные избили и ограбили бизнесмена в Москве 

News.ru 1 час назад
Фото: Сергей Булкин/News.ru
Четверо неизвестных ограбили предпринимателя в лесопарковой зоне на севере Москвы. Мужчина был госпитализирован. Он отказался писать заявление в полицию из-за плохого самочувствия.
«Оперативники выяснили, что по указанному адресу четверо неизвестных нанесли предпринимателю телесные повреждения и открыто похитили у него 2,5 млн руб., 30 тыс. евро и 65 тыс. долл., а также часы и мобильный телефон. После этого злоумышленники скрылись», — передаёт сообщение пресс-службы ГУ МВД по столице АГН «Москва».
Ранее News.ru писал о том, что вооружённое нападение на секс-шоп произошло в Москве 25 ноября. Он находится на северо-западе города. Злоумышленники вломились в помещение и начали угрожать продавцу, наставив на него пистолет.
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МВД , АГН "Москва" , Происшествия , Криминал , Москва
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