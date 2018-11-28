Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Арестованный украинский моряк передал записку родным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ФСБ России
Арестованный в Крыму служащий ВМС ВС Украины Сергей Цыбизов передал через адвоката Оксану Железняк записку родным, передает «112 Украина».
В записке Цыбизов кратко сообщает, что у него все хорошо.
«У меня все хорошо. Не волнуйтесь. Всех люблю, целую!», — написал Цыбизов.
25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование».
ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.
Газета.Ru: последние новости
На границе Польши и Украины начались стычки протестующих с дальнобольщиками ФСБ проводит обыски в администрации Якутска Танкер протаранил причал в порту на Сахалине
ФСБ , Происшествия , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»27
Киев обвинили в «подставе» моряков352
Трамп пригрозил отменить встречу с Путиным537
Финляндия «отказалась» от Карелии162
Депутаты возмутились мордобоем на шоу Малахова134
Видео
04:39
Пока вы спали: Украина «заплатит» за керченский инцидент
Общество
01:55
Михалков раскрыл секрет дружбы с Путиным
Общество
04:21
Песков анонсировал важное заявление Путина
Политика
00:36
В Керчь перебросили противокорабельные ракеты
Армия Оружие
00:49
Пилоты рухнувшего Боинга вели «смертельную борьбу»
Происшествия В мире
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
11:41
На Украине введено военное положение
В мире Украина
00:14
Зажгли на катке: зачем школьники палят друзей
Происшествия Статьи
03:57
Блогер случайно записал свой «смертельный» полет
Происшествия
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение