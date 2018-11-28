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Пенсионер выпал из окна столичного госпиталя для ветеранов войн и погиб 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Следователи выясняют обстоятельства гибели пациента 1942 г. рождения в госпитале для ветеранов войн в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Во вторник, 27 ноября, из окна на седьмом этаже госпиталя для ветеранов войн, расположенного на ул. 2-я Дубровская, выпал пациент 1942 г. рождения. От полученных травм пожилой мужчина погиб на месте», — сказал собеседник агентства.
По данному факту правоохранители проводят проверку. Тело отвезли в морг.
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МВД , АГН "Москва" , Происшествия
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