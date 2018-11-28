Пенсионер выпал из окна столичного госпиталя для ветеранов войн и погиб

Следователи выясняют обстоятельства гибели пациента 1942 г. рождения в госпитале для ветеранов войн в центре столицы, сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах «Во вторник, 27 ноября, из окна на седьмом этаже госпиталя для ветеранов войн, расположенного на ул. 2-я Дубровская, выпал пациент 1942 г. рождения. От полученных травм пожилой мужчина погиб на месте», — сказал собеседник агентства. По данному факту правоохранители проводят проверку. Тело отвезли в морг.