Танкер с газом протаранил причал на Сахалине

Танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. В результате инцидента судно получило пробоину.

В компании «Сахалин энерджи», которая является оператором проекта «Сахалин-2», рассказали, что о серьезности полученных повреждений пока говорить преждевременно. При этом в результате происшествия никто не пострадал, ущерба окружающей среде нанесено не было.

По данным ТАСС, судно должно было отгрузить сжиженный природный газ. В настоящее время танкер поставлен на якорь, причал для отгрузки временно закрыт.

Ранее News.ru писал о том, что эксперимент по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) с танкера на танкер завершился успешно. «Ямал СПГ» совершил эту операцию в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии.