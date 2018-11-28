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Танкер с газом протаранил причал на Сахалине 

News.ru + ещё 8 2 часа назад
Фото: Fyodor Borisov /Transport Photo Images/ Global Look Press
Танкер-газовоз Grand Elena протаранил причал в сахалинском порту Пригородное. В результате инцидента судно получило пробоину.
В компании «Сахалин энерджи», которая является оператором проекта «Сахалин-2», рассказали, что о серьезности полученных повреждений пока говорить преждевременно. При этом в результате происшествия никто не пострадал, ущерба окружающей среде нанесено не было.
По данным ТАСС, судно должно было отгрузить сжиженный природный газ. В настоящее время танкер поставлен на якорь, причал для отгрузки временно закрыт.
Ранее News.ru писал о том, что эксперимент по перевалке сжиженного природного газа (СПГ) с танкера на танкер завершился успешно. «Ямал СПГ» совершил эту операцию в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии.
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