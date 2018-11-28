Суд арестовал всех задержанных в Керченском проливе украинских моряков

Киевский районный суд Симферополя арестовал на два месяца всех украинских моряков, задержанных 25 ноября российскими пограничниками на кораблях ВМС Украины за нарушение границы России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на корреспондента из зала суда.

Украинские моряки арестованы до 25 января 2019 г. Всего российские пограничники задержали на военных кораблях 24 гражданина Украины, часть из них была заключена под стражу накануне, сегодня арестованы командиры буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и бронекатера «Никополь» Богдан Небылица, сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Андрей Драч, а также Владимир Лисовой, Денис Гриценко, Юрий Безъязычный, Вячеслав Зинченко, Евгений Семидоцкий и Андрей Шевченко.

Троих арестованных, пострадавших при задержании, отправят в СИЗО после выписки из больницы в Керчи, отмечает агентство.

Российские пограничники 25 ноября задержали в районе Керченского пролива буксир «Яны Капу» и малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск» и «Никополь». Федеральная служба безопасности (ФСБ) уточняла, что применила оружие при задержании, поскольку украинские военные корабли не реагировали на требования об остановке и опасно маневрировали в российских территориальных водах. Украинские власти утверждали, что корабли ВМС Украины направлялись из Одессы в Мариуполь на Азовское море, и Москва была предупреждена об этом. ФСБ в свою очередь сообщила, что не получала предупреждения. Корабли отконвоировали в Керчь.

Позже ФСБ завела уголовное дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).