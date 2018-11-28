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В Канаде медведь напал на женщину с ребенком и убил их 

РИА Новости + ещё 7 9 часов назад
Фото: CC0 / jill111 /
Женщина и ее десятимесячная дочь погибли в Канаде в результате нападения медведя гризли, сообщает телеканал CBC.
По данным телеканала, 37-летняя Валери Теорет и ее дочь были одни в домике на территории Юкон у озера Эйнарсон, где на них напал медведь. "Похоже, что они вышли на прогулку, когда произошел инцидент", — приводит телеканал слова судебного следователя.
Муж женщины отсутствовал при нападении, когда он вернулся, то столкнулся с медведем, но ему удалось застрелить животное. Позже он обнаружил тела Теорет и их дочери.
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