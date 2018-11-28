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Названа возможная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу
Возгорание на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге, по предварительным данным, произошло из-за нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе верфей.
Сообщение о пожаре на территории "Адмиралтейских верфей" поступило в 19.00. Было обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.10 мск, в22.15 полностью ликвидирован. При пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений.
"В настоящий момент пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" потушен. По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации", — сообщили в пресс-службе.
По данным предприятия, площадь возгорания составила не более 100 квадратных метров. Один пострадавший сотрудник подрядной организации с ожогами рук доставлен в больницу.
На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия.
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Виктор Черномырдин , Адмиралтейские верфи , РИА Новости , Происшествия , Пожары , Санкт-Петербург
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