Названа возможная причина пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин»

Сообщение о пожаре на территории "Адмиралтейских верфей" поступило в 19.00. Было обнаружено возгорание на третьей и четвертой палубах строящегося дизель-электрического ледокола "Виктор Черномырдин". Площадь пожара составляла 300 квадратных метров. Пожар был локализован в 21.10 мск, в22.15 полностью ликвидирован. При пожаре на ледоколе "Виктор Черномырдин" обгорели кабели, оборудование и обшивка технических помещений.

"В настоящий момент пожар на ледоколе "Виктор Черномырдин" потушен. По предварительной версии, возгорание в котельном отделении ледокола произошло в результате нарушения техники безопасности во время выполнения работ сотрудниками подрядной организации", — сообщили в пресс-службе.

По данным предприятия, площадь возгорания составила не более 100 квадратных метров. Один пострадавший сотрудник подрядной организации с ожогами рук доставлен в больницу.

На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия.