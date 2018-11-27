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Появилось видео пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Телеканал НТВ опубликовал кадры пожара на строящемся ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге.
Возгорание сняли на видео очевидцы происшествия. На записи видны густые клубы дыма над палубами судна.
Ранее стало известно, что на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге произошло возгорание на дизель-электрическом ледоколе. Задымление обнаружили на третьей палубе, однако потом огонь распространился и на вторую палубу.
В результате происшествия пострадали два человека. Один из них госпитализирован в состоянии средней тяжести.
На данный момент сотрудникам спецслужб удалось потушить пожар. Ликвидацией возгорания на 300 квадратных метрах занимались более ста человек и 15 единиц техники.
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Виктор Черномырдин , Адмиралтейские верфи , НТВ , Происшествия , Санкт-Петербург
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