В Нижегородской области украли часть забора у могильника с сибирской язвой

"Сообщение о том, что с территории вокруг скотомогильника в Большемурашкинском районе Нижегородской области была похищена 41 секция забора, каждая стоимостью 560 рублей, поступило в полицию 19 ноября. Возбуждено уголовное по статье 158 УК РФ — "Кража". О потенциальной опасности похищенного забора ничего не говорится", — рассказали в пресс-службе.

В свою очередь заместитель главного госветинспектора Нижегородской области Михаил Курюмов заявил РИА Новости, что угроза распространения опасной болезни через украденные секции забора "гипотетическая". По его словам, забор может быть переносчиком бацилл сибирской язвы только в том случае, если злоумышленники при похищении использовали бы тяжелую технику, которая могла повредить грунт.

"Бациллы сибирской язвы очень устойчивы во внешней среде, и могут сохраняться в земле более чем 100 лет… Любая выемка или перемещение грунта на данной территории запрещены. Забор стоит на платформах, он не вкапывается в землю. Если злоумышленники приехали на какой-то технике, начали копать, это создает угрозу. А как таковой сам по себе забор не заражен… Если секции забора похищены без перемещения и выемки грунта, то они являются безопасными. Главная угроза — не в самом заборе, а в земле вокруг", — подчеркнул Курюмов.

Он отметил, что в первую очередь рисковали сами похитители, поскольку если бы при краже забора они получили повреждения и в рану попал бы инфицированный грунт, то произошло бы заражение, последствием которого может стать смерть от сибирской язвы.

"Там же аншлаги стояли, указано было, что это территория скотомогильника, проход запрещен. Но некоторых людей даже это не останавливает", — посетовал заместитель главного госветинспектора региона.

Курюмов также рассказал, что дважды в год сотрудники комитета госветнадзора Нижегородской области проводят обследование всех скотомогильников региона и сообщают в районные администрации, если обнаруживается, что часть ограждений украдена.