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ФСБ обнародовала трофейные документы, изъятые у украинских моряков 

РИА Новости 54 минуты назад
Фото: © AP Photo / Ukrainian Navy Press Service
Федеральная служба безопасности опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.
ФСБ РФ
В частности, на катере "Никополь" нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.
Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.
Были задержаны 24 военнослужащих Украины, в том числе два сотрудника СБУ, которые, по данным ЦОС ФСБ, находились на кораблях и координировали провокации. ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 УК (незаконное пересечение государственной границы).
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ФСБ , СБУ , Происшествия
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