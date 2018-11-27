ФСБ обнародовала трофейные документы, изъятые у украинских моряков

Федеральная служба безопасности опубликовала трофейные документы, изъятые у задержанных украинских моряков после инцидента в Керченском проливе.

ФСБ РФ

В частности, на катере "Никополь" нашли документ с задачей скрытно перейти из Одессы в Бердянск. Особую скрытность предписывалось обеспечить у Керченско-Еникальского канала.

Кроме того, на том же катере обнаружили рукописный конспект установленных Россией правил плавания по Керченско-Еникальскому каналу. Из этого следует, что украинские моряки были хорошо осведомлены о порядке его прохождения.

Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщила ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны.