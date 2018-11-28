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В России предъявили обвинение украинским морякам 

Рамблер + ещё 96 1 час назад
Фото: ФСБ РФ
Российские следователи предъявили обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Как сообщает РИА Новости, им вменяют незаконное пересечение границы по предварительному сговору.
Симферопольский суд арестовал моряков на два месяца. По данным агентства, с некоторыми из них встретилась уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина.
Максимальное наказание по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору) составляет шесть лет тюрьмы.
Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ. В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.
В результате инцидента трое украинцев получили ранения. Задержанные корабли вместе с 24-ю моряками доставили в порт Керчи. Среди моряков были сотрудники военной контрразведки Службы безопасности Украины. По данным российских властей, речь идет о двух офицерах СБУ.
Комментарии
ФСБ , СБУ , Происшествия
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