В России предъявили обвинение украинским морякам

Российские следователи предъявили обвинение украинским морякам, задержанным в Керченском проливе. Как сообщает РИА Новости, им вменяют незаконное пересечение границы по предварительному сговору.

Симферопольский суд арестовал моряков на два месяца. По данным агентства, с некоторыми из них встретилась уполномоченная по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

Максимальное наказание по части 3 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору) составляет шесть лет тюрьмы.

Ранее ФСБ сообщила о двух катерах и буксире ВМС Украины, незаконно вошедших в территориальные воды РФ. В спецслужбе заявили, что суда опасно маневрировали и не реагировали на требования, поэтому их задержали с применением оружия.