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Задержанных украинских моряков отправили на гауптвахту 

Рамблер + ещё 8 2 часа назад
Фото: кадр из видео
Моряки ВМС Украины, задержанные при инциденте в Керченском проливе, содержались на гауптвахте одной из воинских частей в Крыму. Об этом сообщила крымский омбудсмен Людмила Лубина, передает «Интерфакс».
Во вторник Киевский районный суд Симферополя рассматривает ходатайства об аресте моряков.
По словам Лубиной, если суд примет решение об аресте, украинские моряки будут содержаться в СИЗО Симферополя.
25 ноября российские пограничники с применением оружия задержали три корабля ВМС Украины в Керченском проливе. Согласно заявлению ФСБ России, «на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота о немедленной остановке корабли не реагировали, совершали опасное маневрирование». Российские пограничники задержали 24 украинских моряка, трое из них получили ранения и отправлены в керченскую больницу №1.
ФСБ , ФСИН , Происшествия , Республика Крым , Симферополь
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