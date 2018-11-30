Суд не стал арестовывать тренера, ударившего ребенка в Подмосковье

Наро-Фоминский суд Подмосковья отказался арестовать тренера Ивана Кирилко, ударившего на занятиях по кудо ребенка ногой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"После исследования материалов судья пришел к выводу, что ходатайство следователя удовлетворению не подлежит. Кирилко является жителем Наро-Фоминска, от следствия скрываться не собирается. Кроме того, прокурор в своем заключении также не усмотрел оснований для заключения тренера под стражу", — сказали в пресс-службе.

Там добавили, что в суде присутствовали ученики, которые пришли поддержать своего тренера.

Тренеру вменяется статья 238 УК РФ ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Подозреваемый не признал вину и отказался от дачи показаний. Отец ребенка просит прекратить уголовное дело против тренера. По его мнению, тренер совершил дисциплинарный проступок, и от занятий с детьми его необходимо отстранить, а вот уголовного наказуемого поступка тренер не совершал, пояснили в пресс-службе.

Ранее в эфире одного из федеральных телеканалов вышел сюжет о том, что в Наро-Фоминске тренер спортивной секции применил по отношению к ребенку физическую силу, чтобы наказать мальчика за ошибку. Следователи по результатам проверки появившейся в СМИ информации возбудили уголовное дело. Предварительно установлено, что 11 марта 2018 года тренер во время тренировки нанес удар ногой в область головы девятилетнему мальчику. Подозреваемый был задержан.

Как сообщала пресс-служба минспорта области, с сентября 2014 года тренер Иван Кирилко работал представителем Московского областного отделения ООО "Федерация кудо России" в Наро-Фоминском городском округе. Официальной аккредитации министерства спорта России эта федерация так и не получила. В 2014 году Кирилко учредил ООО "РИК" и организовал частную секцию кудо, в которой он сам и тренировал. Тренировки проходили в частном зале, который арендовал Кирилко. Приказом Московского областного отделения Федерации кудо России Кирилко был отстранен от тренерской деятельности, занятия в секции были прекращены.