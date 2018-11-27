Генпрокуратура нашла нарушения в работе Роскосмоса

Генпрокуратурой были обнаружены системные нарушения в выполнении Роскосмосом гособоронзаказа.

По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, с 2017 года по первую половину 2018 года, то есть во время работы предыдущего руководства Роскосмоса, была проведена проверка. По её результатам были выявлены нарушения в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности корпорации.

«Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе», — сообщил Куренной.

Нынешнее руководство также находится под постоянным контролем.