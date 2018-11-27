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Генпрокуратура нашла нарушения в работе Роскосмоса 

News.ru + ещё 9 1 час назад
Фото: roscosmos.ru
Генпрокуратурой были обнаружены системные нарушения в выполнении Роскосмосом гособоронзаказа.
По словам официального представителя надзорного ведомства Александра Куренного, с 2017 года по первую половину 2018 года, то есть во время работы предыдущего руководства Роскосмоса, была проведена проверка. По её результатам были выявлены нарушения в научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности корпорации.
«Выявлены по исследованию того периода системные нарушения законодательства, в том числе о гособоронзаказе», — сообщил Куренной.
Нынешнее руководство также находится под постоянным контролем.
Как ранее сообщал News.ru, глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в Роскосмосе зафиксированы рекордные нарушения. У ведомства существуют «большие проблемы» с госкорпорацией.
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Алексей Кудрин , Генпрокуратура РФ , Роскосмос , Счетная палата , Происшествия , Другое
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