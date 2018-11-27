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Прокуратура обнаружила отравление Магнитского без эксгумации 

News.ru + ещё 3 2 часа назад
Фото: VOA/wikipedia.org/Global Look Press
Генпрокуратура России настаивает, что версию отравления юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского можно подтвердить и без эксгумации его тела.
«Проведенных экспертиз достаточно», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».
До этого Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту убийства аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году. В надзорном ведомстве сочли, что Магнитский и другие «соучастники» Браудера якобы были отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», писал News.ru.
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Сергей Магнитский , Александр Куренной , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Происшествия
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