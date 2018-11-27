Прокуратура обнаружила отравление Магнитского без эксгумации 

Генпрокуратура России настаивает, что версию отравления юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского можно подтвердить и без эксгумации его тела.
«Проведенных экспертиз достаточно», — сказал официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной отвечая на вопросы журналистов на интернет-канале надзорного ведомства «Эфир».
До этого Генпрокуратура России возбудила уголовное дело по факту убийства аудитора фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, который умер в СИЗО в 2009 году. В надзорном ведомстве сочли, что Магнитский и другие «соучастники» Браудера якобы были отравлены «диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия», писал News.ru.