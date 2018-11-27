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Шестилетняя девочка в Теплом Стане выпала из окна 11 этажа и выжила 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Столичные врачи борются за жизнь девочки, упавшей с высоты 11-го этажа в районе Теплый Стан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.
Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 ноября в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили шестилетнюю девочку с множественными переломами. «Ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже дома на ул. Профсоюзная. На момент происшествия дома был отец девочки, а ее бабушка отлучилась в магазин», — сообщил источник.
По словам источника, у ребенка диагностировали кататравму, ушиб мозга, ушиб легких, переломы затылочной кости и костей таза. Девочка находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей необходимую помощь. Полицейские разбираются в произошедшем.
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