Шестилетняя девочка в Теплом Стане выпала из окна 11 этажа и выжила

Столичные врачи борются за жизнь девочки, упавшей с высоты 11-го этажа в районе Теплый Стан. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в правоохранительных органах.

Как рассказал собеседник агентства, вечером 26 ноября в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии доставили шестилетнюю девочку с множественными переломами. «Ребенок выпал из окна квартиры на 11 этаже дома на ул. Профсоюзная. На момент происшествия дома был отец девочки, а ее бабушка отлучилась в магазин», — сообщил источник.

По словам источника, у ребенка диагностировали кататравму, ушиб мозга, ушиб легких, переломы затылочной кости и костей таза. Девочка находится в тяжелом состоянии, врачи оказывают ей необходимую помощь. Полицейские разбираются в произошедшем.