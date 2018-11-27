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Задержанных украинских военных доставили в Симферополь 

РИА Новости 1 час назад
Фото: ЦОС ФСБ РФ
Моряков ВМС Украины, задержанных за нарушение госграницы России после инцидента в Черном море, доставили из Керчи в Симферополь для рассмотрения вопроса об избрании меры пресечения, сообщили РИА Новости в Киевском районном суде Симферополя.
"Задержанные украинские военнослужащие уже доставлены в Симферополь", — сказал собеседник агентства.
В воскресенье три корабля ВМС Украины — "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" — нарушили государственную границу России, вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и двинулись из Черного моря к Керченскому проливу. Они опасно маневрировали, не подчинялись законным требованиям российских властей и были задержаны. Трое моряков были ранены, однако, как заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова, угрозы их жизни нет. Уполномоченный по правам человека в Крыму Людмила Лубина отмечала, что экипажи будут находиться под судом, который выберет меру пресечения.
ФСБ возбудила дело по части 3 статьи 322 Уголовного кодекса РФ (незаконное пересечение государственной границы). Всего задержаны 24 человека, двое из них — сотрудники Службы безопасности Украины. Российская сторона во время инцидента в Керченском проливе действовала в соответствии с международным и внутренним правом, это была реакция на вторжение в территориальные воды РФ иностранных военных кораблей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Дмитрий Песков , Людмила Лубина , Татьяна Москалькова , ФСБ , СБУ , РИА Новости , Происшествия , Керчь , Симферополь
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