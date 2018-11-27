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Блогер случайно записал свой «смертельный» полет 

Lenta.ru + ещё 3 1 час назад
Видеоблогер Крис Гурски (Chris Gursky) случайно записал ролик, на котором видно, как во время полета на дельтаплане он был вынужден висеть на руках на большой высоте, поскольку тренер забыл его пристегнуть. Видео опубликовано на странице Гурски на YouTube.
Инцидент произошел во время отдыха Гурски в Швейцарии. Блогер впервые попробовал этот вид спорта. После взлета обнаружилось, что инструктор не прикрепил любителя к летательному аппарату.
«Мой первый раз на дельтаплане превратился в почти смертельный опыт, поскольку мой ремень безопасности вообще не был прикреплен к планеру. В течение 2 минут и 14 секунд мне пришлось держаться за мою жизнь! Посадка была тяжелой, но я выжил, чтобы рассказать эту историю», — подписал Гурски свое видео.
Подписчики пришли в восторг от смелости и выносливости блогера. «Ты знал до этого, что так силен?» — интересовались они. Многие убеждали, что парень родился в рубашке.
Как сообщает Daily Mail, полет проходил на высоте 4 тысячи футов (1,2 километра). Гурски отделался разрывом связок на левой руке и переломом запястья, которое получил во время жесткого приземления. Ему пришлось спрыгивать с дельтаплана, когда пилот заходил на посадку.
Гурски доставили в ближайшую больницу. Там ему провели операцию на руке: в нее вставили титановую пластину и семь винтов. «Это лучше, чем альтернативный исход», — прокомментировал Гурски.
Ранее стало известно, что три известных YouTube-блогера погибли, упав с высокого водопада. Канадские путешественники сорвались с тридцатиметровой высоты.
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Происшествия , Видео , Швейцария
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