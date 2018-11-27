Брошенного ребенка нашли на остановке в Москве

Московские полицейские разыскивают родителей шестилетнего мальчика, которого нашли на автобусной остановке в Можайском районе на западе столицы, передает Агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах

Собеседник агентства рассказал, что в службу «112» позвонил охранник бизнес-центра, расположенного на улице Верейская. Звонивший сообщил, что в БЦ ребенка привела женщина, которая сказала, что мальчик всю ночь провел на улице. На ребенке была неопрятная одежда, не соответствующая сезону.

"Прибывшие на место оперативники опросили женщину — 38-летнюю уроженку Украины. Она пояснила, что обнаружила мальчика без сопровождения взрослых на автобусной остановке. Затем полицейские опросили несовершеннолетнего, и он сказал, что ему шесть лет и его зовут Лешей", — сказал источник.

По словам ребенка, он живет на Гжатской улице с мамой, но где она сейчас находится, не знает.

Мальчика доставили в одну из московских больниц, ему потребовалась медпомощь.

Сотрудники МВД устанавливают личности родителей ребенка, а также выясняют все обстоятельства произошедшего.

13 ноября в одном из подъездов жилого дома на Ленинском проспекте на лестничной площадке между четвертым и пятым этажами обнаружили брошенного младенца. Врачи скорой помощи доставили девочку в больницу.