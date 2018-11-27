В Калининграде облили краской памятник Иммануилу Канту

Фото: со страницы в Facebook Оксаны Майтаковой

Вокруг монумента разбросали листовки с призывами срывать таблички с именем «врага».

Скульптура установлена возле Балтийского федерального университета. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза, факт вандализма обнаружили сегодня утром. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что памятник находится на балансе городе.

Немецкий философ Кант значится в списке конкурса на присвоении имени калининградскому аэропорту Храброво. Этот вариант долгое время лидировал, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны.