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В Калининграде облили краской памятник Иммануилу Канту 

Говорит Москва + ещё 7 1 час назад
Фото: со страницы в Facebook Оксаны Майтаковой
Вокруг монумента разбросали листовки с призывами срывать таблички с именем «врага».
Скульптура установлена возле Балтийского федерального университета. Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе вуза, факт вандализма обнаружили сегодня утром. Полиция выясняет обстоятельства случившегося. Отмечается, что памятник находится на балансе городе.
Немецкий философ Кант значится в списке конкурса на присвоении имени калининградскому аэропорту Храброво. Этот вариант долгое время лидировал, но сейчас уступает имени императрицы Елизаветы Петровны.
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