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Эвакуация объявлена на Киевском вокзале в Москве 

ТАСС + ещё 12 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Экстренные службы в Москве проверяют информацию об угрозе взрыва на Киевском вокзале, проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
"Неизвестный позвонил на Киевский вокзал и сообщил о заложенной там бомбе. Пассажиры были экстренно эвакуированы. На место происшествия прибыли кинологи и иные специалисты, ведется проверка", — сказал собеседник агентства.
В среду в Москве поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах.
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