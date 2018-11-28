Эвакуация объявлена на Киевском вокзале в Москве

Экстренные службы в Москве проверяют информацию об угрозе взрыва на Киевском вокзале, проводится эвакуация. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Неизвестный позвонил на Киевский вокзал и сообщил о заложенной там бомбе. Пассажиры были экстренно эвакуированы. На место происшествия прибыли кинологи и иные специалисты, ведется проверка", — сказал собеседник агентства.

В среду в Москве поступили анонимные сообщения о заложенных взрывных устройствах в нескольких торговых центрах.