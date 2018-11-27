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В ДНР на заводе произошел пожар 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Пожар произошел в одном из цехов на заводе в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Енакиево, сообщили во вторник в пресс-службе МЧС ДНР.
"Енакиево, "Енакиевский коксохимпром", углеподготовительный цех — пожар. Пожаром уничтожено: электрощитовая, полимерный шифер и утеплитель стен; повреждено: три электрощитовые, кровля на площади семь квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.
В ведомстве уточнили, что пожар произошел накануне. Причины возгорания выясняются. О пострадавших не сообщают.
"Енакиевский коксохимпром" —предприятие, производящее кокс. Обеспечивает потребности Енакиевского металлургического завода.
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МЧС , Происшествия , В мире , Пожары , Енакиево
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