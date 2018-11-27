В ДНР на заводе произошел пожар

Пожар произошел в одном из цехов на заводе в подконтрольном самопровозглашенной Донецкой народной республике городе Енакиево , сообщили во вторник в пресс-службе МЧС ДНР.

"Енакиево, "Енакиевский коксохимпром", углеподготовительный цех — пожар. Пожаром уничтожено: электрощитовая, полимерный шифер и утеплитель стен; повреждено: три электрощитовые, кровля на площади семь квадратных метров", — говорится в сообщении пресс-службы МЧС ДНР.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел накануне. Причины возгорания выясняются. О пострадавших не сообщают.

"Енакиевский коксохимпром" —предприятие, производящее кокс. Обеспечивает потребности Енакиевского металлургического завода.