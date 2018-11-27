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Самолет вынужденно сел в аэропорту Казани 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Пассажирский самолет Embraer 190 авиакомпании «Икар», летевший из Орска в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Казани из-за проблем с индикацией топлива, сообщила старший помощник руководителя приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Иванова сообщила, что самолет приземлился в 04.54 мск, «причиной стала некорректная индикация топлива», передает РИА «Новости».
На борту находились пять членов экипажа и 76 пассажиров, пострадавших нет.
Отмечается, что пассажиры уже перерегистрированы на другой борт в Москву, который должен вылететь в ближайший час. Аэропорт прилета сменился с Шереметьево на Домодедово.
Информацию о внеплановой посадке самолета подтвердил пресс-секретарь аэропорта Адель Гатауллин.
Ранее Boeing 737 совершил аварийную посадку в Норильске.
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Майя Иванова , Boeing , Аэропорт Шереметьево , РИА Новости , Происшествия , Видео , Казань , Москва , Орск
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