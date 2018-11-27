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В Красноярске подростка на катке подожгли ради развлечения 

Газета.Ru + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники правоохранительных органов проверяют видеозапись из соцсетей, на которой в Красноярске подростка подожгли на катке, передает РИА "Новости" со ссылкой на управление МВД.
Как отмечается, в сети появилось видео, на котором на катке на стадионе "Рассвет" пламя, охватившее подростка, пытаются потушить его друзья. Местные СМИ написали, что таким образом подростки развлекались.
По данным ведомства, информация о пострадавших в результате инцидента не поступала. В настоящее время проводится проверка.
Ранее сообщалось, что школьник из поселка Верхняя Синячиха в Свердловской области застрелил своего сверстника из охотничьего ружья.
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МВД , РИА Новости , Происшествия , Криминал , Красноярск
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