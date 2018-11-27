В Китае разыскивают «самую красивую преступницу»

В Китае разыскивают жительницу страны Цинчэнь Цзинцзин, подозреваемую в мошенничестве и участии в преступной группировке. Как пишет South China Morning Post., полиция опубликовала фото девушки, и интернет-пользователи назвали ее «самой красивой преступницей» страны.

По версии полиции, банда, в которой состояла Цинчэнь Цзинцзин, обманом выманивала деньги у посетителей баров и чайных домов (как именно они это делали, не уточняется).

La policía de #China publicó su foto y cientos de hombres la declararon inmediatamente la "criminal más bella"… https://t.co/sTtWWSADSb pic.twitter.com/EUcSyY8TWX— InformeSinBandera (@InfoSinBandera) 27 ноября 2018 г.

Полиция взяла банду в разработку после заявления мужчины, лишившегося несколько сотен долларов в баре города Мяньян. По данным правоохранителей, в банду входили семь человек, двое из них уже сдались. Полицейские выяснили, что банда действовала как минимум полгода и целенаправленно обирала подвыпивших людей.

Информации о Цинчэнь Цзинцзин у полицейских мало: они даже не знают ее точный возраст. Предположительно, девушке около 19 лет.

Человек, назвавшийся бывшим одноклассником Цинчэнь Цзинцзин, заявил, что она была очень популярна среди мальчиков. Другой мужчина, экс-коллега девушки, рассказал, что она очень общительная и гордится своей внешностью.

После того, как фотография Цинчэнь Цзинцзин стала вирусной, в полиции заявили, что «быть красивым — это не преступление, но использовать внешность для преступлений — неправильно».

Ранее интернет-пользователи нашли «самого красивого преступника в мире» — Джереми Микса . Он провел два года в тюрьме по обвинению в незаконном хранении оружия.

Микс получил известность в 2014 году, когда полиция Калифорнии опубликовала на своем сайте его фотографию. Сообщение полиции набрало больше ста тысяч лайков, пользователи просили не лишать Микса свободы и дать ему второй шанс, но в 2015 году он все же отправился в тюрьму.

Во время заключения он продолжал публиковать фотографии в Instagram, а после выхода из тюрьмы Микс заключил контракт с крупным модельным агентством, принял участие в показах Недели моды в Нью-Йорке, во многих рекламных проектах и даже снялся в клипе российской певицы Ольги Бузовой.