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Бывшие российские заключенные вышли на свободу и рассказали о пытках 

Lenta.ru 2 часа назад
Следственный комитет проверит заявления бывших заключенных омской исправительной колонии №3 о пытках, сообщает РИА Новости.
По информации «Новой газеты», бывшие осужденные систематически подвергались избиениям, унижениям и пыткам. Они назвали конкретные имена сотрудников колонии и заключенных, причастных к преступлению.
По словам освободившиегося из колонии в сентябре Ивана Белоглаза, всех осужденных пытали, пока они не скажут, что они «петухи».
Опубликована запись пытки заключенного в российской колонии
«В ИК-3 просто творится беспредел, там опускают осужденных, там нет человеческих прав вообще. Пока ты не скажешь, что ты "пидорас", до тех пор ты будешь просто страдать», — рассказал он.
Экс-заключенный Камал Рагимов сообщил, что в колонии есть специальная комната для пыток: заключенных, отказывавшихся выполнять незаконные требования сотрудников, отправляли в так называемый гарем, где подвергали сексуальному насилию.
«Гарем — это "обиженные". Во всех отрядах они есть. При мне там «опустили» человек пять. Они уходили со строя мужиками, а приходили "петухами"», — поведал мужчина.
Освободившийся в августе Адис Шабданов сообщил, что ему запрещали исповедовать ислам и молиться. «Руками, ногами били. Сломали мне два ребра, они криво срослись», — рассказал бывший заключенный.
Ранее на пытки пожаловались заключенные исправительной колонии №3 в Угличе Ярославской области. Они пытались писать жалобы, однако администрация колонии разными способами вынудила большинство из них отказаться от претензий.
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СКР , ФСИН , РИА Новости , Происшествия , Видео
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