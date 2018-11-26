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Представитель РФ сообщил о двух сотрудниках СБУ на задержанном корабле 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Фото : ФСБ РФ
Российские военные обнаружили на одном из задержанных в Черном море украинских судов двух сотрудников службы безопасности Украины, которые сообщили, что имели задание действовать в акватории Керченского пролива, сообщил заместитель постпреда РФ в ООН Дмитрий Полянский в ходе заседания Совбеза всемирной организации.
Корабли ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" 25 ноября, двигаясь из Черного моря к Керченскому проливу, нарушили российскую границу, сообщило в воскресенье ФСБ РФ. Военные суда не реагировали на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота России немедленно остановиться и опасно маневрировали, они были задержаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "очень опасной провокацией, которая требует серьёзного разбирательства".
"На одном из судов было два сотрудника службы безопасности Украины, которые признались, что имели специальное задание действовать именно таким образом", — сообщил Полянский.
Источники в силовых структурах Крыма ранее сообщили РИА Новости, что общий экипаж трех кораблей ВМС Украины, задержанных в Черном море за незаконное пересечение российской границы, составляет 24 человека.
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Дмитрий Песков , Дмитрий Полянский , ФСБ , ООН , СБУ , РИА Новости , Происшествия
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