В Кузбассе при пожаре в доме погибли четыре человека

Кемеровской области в Яшкинском районе произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека. Как информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону, ЧП произошло на станции Тутальская. «В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырёх человек без видимых признаков насильственной смерти: 73-летней женщины и мужчин 30, 42 и 50 лет», — заявили в СК. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области возбудили дело после гибели двух подростков при пожаре.