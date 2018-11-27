Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Кузбассе при пожаре в доме погибли четыре человека 

RT на русском + ещё 6 4 часа назад
Фото: РИА Новости
В Кемеровской области в Яшкинском районе произошёл пожар в частном доме, в результате которого погибли четыре человека.
Как информирует пресс-служба следственного управления СК России по региону, ЧП произошло на станции Тутальская.
«В ходе тушения пожара спасатели обнаружили тела четырёх человек без видимых признаков насильственной смерти: 73-летней женщины и мужчин 30, 42 и 50 лет», — заявили в СК.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области возбудили дело после гибели двух подростков при пожаре.
RT на русском: последние новости
На Украине произошли столкновения между протестующими и дальнобойщиками Опубликовано видео задержанных ФСБ кораблей ВМС Украины Аборигены застрелили из лука туриста из США на острове в Индийском океане
СКР , Происшествия , Катастрофы , Пожары , Кемеровская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Запад раскусил провокацию Украины640
На границе Украины начались потасовки84
Трамп сделал заявление по керченскому конфликту521
Меркель и Порошенко обсудили ситуацию в Керченском проливе44
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам1148
Видео
04:39
Запад раскусил провокацию Украины
В мире Статьи
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
00:45
Хабаровский край готовится к снежной буре
Погода Общество
00:29
Рада назначила дату выборов президента Украины
В мире
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
01:02
Индиец женился на трупе возлюбленной
В мире Азия
03:02
Трамп похвалился посадкой на Марс
США В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение