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В Бразилии при посадке разбился самолет 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двухмоторный самолет разбился во время приземления на юго-востоке Бразилии, четыре человека погибли, сообщает газета Folha de S. Paulo со ссылкой на спасателей.
Крушение произошло в понедельник около 08.00 утра по местному времени (13.00 мск) недалеко от города Жекитаи в штате Минас-Жерайс. По предварительным данным, самолет, следовавший из города Белу-Оризонти, разбился при заходе на посадку.
Жертвами крушения стали оба пилота, владелец воздушного судна и его жена.
Ведется расследование обстоятельств инцидента.
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