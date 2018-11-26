Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Камбодже задержали более 200 граждан Китая 

РИА Новости 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Полиция Камбоджи задержала в понедельник 235 граждан Китая в провинции Такео по обвинению в вымогательстве и интернет-мошенничестве с использованием IP-телефонной связи, сообщает местное издание Khmer Times.
По словам руководителя отдела по борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, после нескольких месяцев расследования 235 граждан КНР были задержаны в четырех населенных пунктах провинции и направлены в генеральный департамент по миграционным вопросам, отмечает газета.
Согласно данным департамента, всего за последние четыре года почти 15 тысяч человек из разных стран были депортированы из Камбоджи в связи с мошеннической деятельностью и совершением финансовых преступлений.
Последние новости
Зачем Порошенко приказал нарушить границу России Украина потребовала возместить ущерб после её атаки на Россию Ненашев рассказал, на что готовы пойти украинские моряки
Происшествия , Камбоджа , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Обещавший уничтожить корабли РФ попался пограничникам725
Порошенко изменил решение по военному положению в стране144
Британия отреагировала на керченский конфликт47
На Украине начинается мобилизация войск159
К Керченскому проливу приблизился беспилотник США67
Видео
00:24
Порошенко ввел военное положение на Украине
В мире
00:48
Пока вы спали: Запад отреагировал на «агрессию» в Азове
Общество
05:19
Россия пригрозила Украине серьезными последствиями
Политика
02:35
Что стоит за провокацией украинских кораблей
В мире
02:59
В Японии показали андроида-ребенка
Наука и техника
04:35
Лавров выступает на форуме «Наука во благо человечества»
Политика Другое
01:09
Лавров высказался о ситуации в Керченском проливе
Политика
10:10
Оставшийся без жилья Шура пошел в суд
Шоу-бизнес
11:51
Бронированную «Газель» испытали пулеметом
Армия
04:39
«Порошенко стал политическим трупом»
Украина Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение