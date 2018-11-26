При пожаре в офисном здании в Петербурге пострадал человек

Как отмечается, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.

По данным экстренных служб, пострадал один человек.

"Один человек пострадал при пожаре в магазине в Петербурге, он наглотался дыма", — сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу и Ленинградской области.

Подчеркивается, что среди персонала никто не пострадал.

Уточняется, что на данный момент пожар ликвидирован. Норма концентрации вредных веществ не превышена.

Ранее сообщалось, что в Балашихе загорелся ангар на строительном рынке.