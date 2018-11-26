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При пожаре в офисном здании в Петербурге пострадал человек 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
В одном из магазинов, расположенных в трехэтажном офисном здании в Петербурге, произошел пожар, передает РИА "Новости" со ссылкой на представителя МЧС России.
Как отмечается, площадь возгорания составила 400 квадратных метров.
По данным экстренных служб, пострадал один человек.
"Один человек пострадал при пожаре в магазине в Петербурге, он наглотался дыма", — сообщили в пресс-службе ГУМЧС по Петербургу и Ленинградской области.
Подчеркивается, что среди персонала никто не пострадал.
Уточняется, что на данный момент пожар ликвидирован. Норма концентрации вредных веществ не превышена.
Ранее сообщалось, что в Балашихе загорелся ангар на строительном рынке.
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МЧС , РИА Новости , Происшествия , Санкт-Петербург
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