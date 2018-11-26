В Кузбассе власти заинтересовались мужчиной, гулявшим с медведем

Накануне в интернете появилось видео, на котором мужчина с медведем неторопливо идут по тропинке между деревьями около жилого дома. Медведь скачет по сугробам, мужчина держит его на поводке. По словам автора видеозаписи, снятой из окна квартиры, прогулка состоялась в первой половине дня 24 ноября.

"Медвежонок пока ещё маленький, ему, наверное, нет и полугода. Мы узнали, что мужчина держит его в гараже. В прошлые выходные он устроил, так сказать, показательные выступления, вывел его в город на поводке. Многие с удивлением смотрели на это", — рассказали агентству в мэрии Прокопьевска.

По словам представителя городской администрации, власти решили разобраться в этой ситуации. В частности, обратились к участковому, чтобы выяснить, откуда взялся медвежонок, в каких условиях он содержится. "Пока о результатах говорить рано, только сегодня обратились", — пояснил он.